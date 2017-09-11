В Мариуполе в многоэтажке взорвалась квартира. Новости

Сегодня, 11 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) в жилом доме Левобережного района произошел взрыв, на месте происшествия был обнаружен труп мужчины.

По предварительной информации, взрыв произошел в доме по проспекту Победы, 119. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины, приблизительный возраст которого 40 лет.

В пресс-службе полиции Мариуполя подтвердили, что инцидент произошел около 13:00 на 8-м этаже жилого дома. По информации правоохранителей, на данный момент на месте трагедии работают правоохранители и спасатели ГСЧС.

В пресс-службе 3-го пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Донецкой области 0629 сообщили, что взрыв услышали соседи, которые и вызвали спасателей. По информации ГСЧС, на месте происшествия пожара, как такового. не было.

Источник: Сайт города Мариуполя