На Луганщине рассказали о подготовке к отопительному сезону . Новости

Луганская область завершает подготовку к новому отопительному сезону. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«На сегодня 87% объектов жилищно-коммунального хозяйства готовы к зиме. Но к началу отопительного сезона важно обратить внимание на вопрос подготовки энергетических объектов», – отметил Юрий Гарбуз.

Участие в совещании по обсуждению проблемных вопросов деятельности ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), определение путей их урегулирования и открытом обсуждении проекта Инвестиционной программы ГП «НЭК "Укрэнерго"» на 2018 год губернатор поручил своему заместителю Юрию Клименко.

Заседание областного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социального назначения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и стабильного прохождения отопительного сезона проведет заместитель главы области Вадим Даниелян.

Кроме того, руководители городов и районов должны взять вопрос подготовки к зиме на личный контроль. Они и Департамент социальной защиты населения должны организовать заготовительные склады твердого топлива для одиноких пожилых людей и людей с особыми потребностями.

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