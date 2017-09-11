305-я автоколонна Штаба Ахметова доставила более 28 тыс. наборов выживания. Новости

Сегодня утром, 11 сентября, в Мариуполь прибыла 305-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Она доставила продукты для мирных жителей, проживающих в «серой зоне» и на линии разграничения, сообщает пресс-служба Штаба.

Автоколонна из 12-ти длинномеров приехала из распределительного центра Штаба Рината Ахметова в Днепре. В конечный пункт прибытия фуры доставили 240 тонн гуманитарной помощи. В распоряжении автоколонны имеются все сопроводительные документы, подтверждающие состав груза и качество продукции.

«Прибывшая сегодня в Мариуполь автоколонна Гуманитарного штаба привезла 28 670 наборов выживания. Они будут доставлены на стационарные пункты выдачи. В их числе – 1670 материнских и детских продуктовых наборов. Наши "мобильные" волонтеры оперативно доставят эту помощь мирным жителям «серой зоны», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта «Помощь населению» Гуманитарного штаба.

По состоянию на 11 сентября 2017 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн 854 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.