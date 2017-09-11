Долги за электроэнергию «ЛНР» подконтрольной Луганщиной оплачиваться не будут . Новости

Суд признал незаконным подход очередности расчетов за электроэнергию на территории Луганской и Донецкой областей, в результате которого жители подконтрольных Украине территорий Луганщины и Донетчины оплачивали долги за электроэнергию жителей неподконтрольных частей областей. Об этом свидетельствует постановление Окружного административного суда Киева, пишут «Наші гроші».

Свое решение суд аргументировал тем, что временно неподконтрольные государственной власти территории не охватывают Донецкую и Луганскую области целиком. При этом Кабмин постановил, что расчеты за электроэнергию неконтролируемыми территориями, которые осуществляются на текущий счет со специальным режимом использования в качестве первоочередных в объемах общих платежей Донецкой и Луганской областей, являются незаконными.

Напомним, в 2015 году Кабмин Арсения Яценюка определил ООО «Луганское энергетическое объединение» единственным поставщиком электроэнергии в Луганской и обязал поставлять электроэнергию на неподконтрольную украинской власти территорию области. Во исполнение Постановления №263, ГП «Энергорынок» и ООО «ЛЭО» заключили договор купли разницы перетоков электроэнергии, перемещенной с контролируемой не неконтролируемую территории.

В мае 2016 года правительство, в то время уже возглавляемое Владимиром Гройсманом, внесло изменения в Постановление №263, которым утвердило новый порядок расчетов за электроэнергию на территориях Луганской и Донецкой областей.

Полученные компанией «ЛЭО» средства от потребителей подконтрольных территорий Луганской области, начали зачислять на счета «Энергорынка» в качестве оплаты за электроэнергию, поставленную на неконтролируемую территорию. Ежемесячно «ЛЭО» поставляло на неподконтрольные территории электроэнергии на 300 млн грн.

За неполные расчеты с «Энергорынком» в декабря 2016 года НКРЕКП наложила на «ЛЭО» финансовые санкции – обязательное удержание в виде ежедневных отчислений размером 8,5-20 млн грн. При этом, как сообщал директор «ЛЭО» Владимир Грицай, компания получала на подконтрольной территории 3-4 млн грн в сутки. Также, НКРЕКП установила для «ЛЭО» «нулевой» алгоритм, то есть, все полученные компанией средства должны были сразу переводиться на счета ГП «Энергорынок».

Как сообщали в компании, по состоянию на 1 марта 2017 потребители задолжали «ЛЭО» 5,5 мдрд грн. 80% задолженности учитывается по потребителям из неконтролируемых территорий – почти 5 млрд грн. Тогда же сообщалось, что долг «ЛЭО» перед «Энергорынком» составляет около 5,2 млрд грн. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» позволили «ЛЭО» прекратить поставки электроэнергии в неподконтрольную часть Луганщины лишь 25 апреля этого года.

Сегодня суды рассматривают ряд дел по иску ГП «Энергорынок» против «ЛЭО» о взыскании задолженности за период действия изменений по расчетам между сторонами. Все они остановлены до окончательного решения Окружным административным судом Киева дела № 826/13109/16. Из последнего постановления по делу известно, что Кабинет министров Украины подал апелляционную жалобу на постановление Окружного админсуда Киева, однако суд оставил ее без движения, поскольку Государственная казначейская служба Украины не перечислила средства на уплату судебного сбора.

Ранее сообщалось, что ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) направило письмо к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помочь Луганской области подготовиться к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов.

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