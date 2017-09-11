В «ЛНР» не довезли партию школьных товаров на 19 тыс. грн. Новости

В Луганской области сотрудники спецподразделения «Фантом» задержали автомобиль с партией товаров для школьников на сумму около 19 тыс. грн, которую пытались незаконно вывезти на неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

Как отмечается в сообщении, сотрудники фискального наряда спецподразделения «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области на незаконной переправе через реку Северский Донец между селами Лопаскино и Трехизбенка остановили автомобиль «ВАЗ-2108».

Выяснилось, что житель села Трехизбенка за денежное вознаграждение перевозил на своем автомобиле пассажиров. При осмотре авто сотрудники фискального наряда обнаружили в салоне партию школьных канцелярских товаров (папки для трудового обучения, обложки для тетрадей, фломастеры и др.) ориентировочной стоимостью 19 тыс. грн.

Оказалось, что один из пассажиров, житель Беловодска, собирался переправить товар на неподконтрольную украинским властям территорию, а именно в пос. Славяносербск.

«По результатам проведенных мероприятий составлено 2 административных протокола: в отношении водителя – за предоставление транспортных услуг без разрешительных документов и государственной регистрации по ч. 1 ст. 164 КУоАП, а что касается владельца товара – по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП», – уточняется в сообщении.

Школьные товары изъяты до вступления в силу судебного решения.

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