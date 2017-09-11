В Покровске задержан серийный грабитель на «колесах». Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) задержан грабитель, который на велосипеде подъезжал к женщинам, рывком выхватывал у них из рук сумочки с ценными вещами и скрывался с места преступления. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.
Так, в начале августа в дежурную часть Покровского отдела полиции обратилась 64-летняя местная жительница с заявлением о том, что утром она возвращалась от родственников, и вдруг кто-то подкрался сзади и выхватил у нее из рук сумку, в которой находились документы, деньги, банковские карточки и мобильный телефон. Пострадавшая только успела заметить, что вор был на велосипеде.
Через две недели с подобным заявлением обратилась еще одна местная жительница. Оказалось, что среди бела дня, почти в центре города у 40-летней женщины неизвестный на велосипеде выхватил женскую сумочку, в середине которой была немалая сумма денег, документы, мобильный телефон и айпад. Самостоятельно догнать злоумышленника пострадавшая не смогла.
А в прошлый четверг вор на «колесах» напал еще на одну женщину. Проходя мимо стадиона «Юность», боковым зрением женщина увидела, что к ней приближается велосипедист. Когда они поравнялись, неизвестный схватился за сумочку, потом рывком выхватил ее и быстро уехал. На этот раз «добычей» вора стали 2 тыс. грн.
Получив от пострадавших женщин описание внешности и одежды злоумышленника, правоохранители начали следственно-оперативные действия и это дало свой результат. Уже через сутки после последнего случая, грабитель был задержан. Им оказался 36-летний местный житель, который нигде не работает и «зарабатывает» на жизнь таким образом.
Сейчас сотрудниками полиции открыто уголовное производство по ст. 186 «Грабеж», а также устанавливается причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.
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