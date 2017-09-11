«Ти серед своїх». В Краматорске пробуждали интерес к истории Украины (Фото). Новости

Вчера, 10 сентября, в Краматорске (Донецкая обл.) состоялся фестиваль «Ты среди своих», который проходил под эгидой Unicef. Фестиваль стартовал накануне в Северодонецке (Луганская обл.) и продлится через неделю в Покровске и Мариуполе (Донецкая обл.).



Для маленьких детей на площади работали аниматоры, которые учили малышей различным народным играм и забавам. Более взрослые имели возможность получить мастер-класс владения оружием от настоящих казаков. Юноши с удовольствием стреляли из лука, овладевали азы владения саблей и другой классической казацким оружием. «Наша задача – расширить кругозор детей. Чтобы кроме того, что им дают родители и школа, они увидели, что украинская культура и история более глубокими и интересными. У них много энергии, и возможно для кого-то из них наш небольшой мастер класс станет началом бил глубокого интереса в истории Украины», – говорит Руслан Анчаков, представитель киевской Казацкой рыцарской школы.



Кроме традиционной для подобных праздников ярмарке, где краматорцы имели возможность приобрести хенд-мейд от местных мастеров, или даже самим научиться искусству хенд-мейда, не забыли организаторы и о социальной составляющей. В палатке Unicef ​​все желающие совершенно бесплатно могли получить детские книги, тетради и комиксы, как развлекательные, так и учебные. Для молодых взрослых на территории фестиваля находилась палатка проекта U-Report, который направлен на собрание мыслей подрастающего поколения, и их видение будущего нашей страны. «Мы хотим подключить как можно больше детей из восточной Украины, чтобы узнать, что их волнует. Потому одной из основных целей нашего проекта является сбор мнений молодежи о том, какие самые проблемы они видят в жизни страны и какими путями их надо решать», – рассказала Ирина, волонтер проекта U-Report.

Наибольшее количество народа ожиданий собрала главная сцена фестиваля, где ближе к вечеру начались выступления главных его гостей, музыкальных групп MAMANET, Пчела на Марсе, Joryj Kłoc и хедлайнера этого концерта группы O.Torvald. «Я в восторге! Великолепная организация, классные музыканты, теплая и дружеская атмосфера. Действительно чувствуешь, что "Ты среди своих"», – делится своими впечатлениями после концерта фанатка O.Torvald Валерия. Завершился концерт очень неординарно. После короткой фото- и автограф-сессии, участники группы O.Torvald в настоящий карете, в сопровождении фанатов отправились в гостиницу, а организаторы пообещали, что это не последний их визит в Краматорск.