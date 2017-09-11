Обновляют школы и строят фонтаны: на что идут налоги крупного бизнеса в городах . Статьи

За последние три года местные бюджеты выросли с 80 до 180 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на последнем заседании Кабмина. Такой существенный прирост позволяет местным властям реализовывать проекты, делая города лучше и комфортнее для жизни. Чтобы узнать, кто вносит львиную долю в местные бюджеты и на что направляют эти средства, «Сегодня» посетила два крупных промышленных центра — Кременчуг и Кривой Рог.

Скверы и спортзалы. Перемены в Кременчуге заметны сразу. В центральном сквере – самом людном месте города – установлен новый красивый фонтан, на клумбах высажены цветы, на аллеях уставлены дизайнерские светильники и скамейки. Изменения в городе можно наблюдать и в школах. Местная власть запретила собирать деньги с родителей на ремонты. Теперь их делают за счет городского бюджета. «У нас полностью обновили спортзал. Заменили окна, стены и спортоборудование, даже установили душевую кабинку», – рассказал журналистам директор одной из кременчугских школ. Ремонты делают и в больницах – так, за счет города планируют каждый год ремонтировать по одному-два отделения и покупать современное оборудование.

Большой бизнес – малым городам. Такие изменения в благоустройстве города произошли не в последнюю очередь благодаря сознательным и честным гражданам. Например, кременчугская пенсионерка Надежда Федоровна исправно платит налоги на свою недвижимость – около 15 тыс. грн в год. «Мне 74 года, но я сама хожу платить налоги, хотя налоговая должна присылать мне квитанции на оплату», – пожаловалась она журналистам.

Тем не менее основную «налоговую» ношу тянут крупные предприятия – здесь это Крюковский вагоностроительный завод. «Мы работаем "вчистую", у нас все получают официальную зарплату. За год зарплата сотрудников выросла на две тысячи – соответственно стали выше и отчисления в бюджет», – рассказал нам председатель правления и директор завода Анатолий Шабала.

Он отметил, что за этот год завод заплатил 125 млн грн налогов, из них 28 млн грн – городу. Белым зарплатам и официальному трудоустройству радуется и сотрудник завода Александр, который работает на заводе уже 16 лет, хотя и не знает, сколько за эти годы с его зарплаты вычли налогов. Он видит, что Кременчуг меняется в хорошую сторону, а также отмечает, что официалка – это стабильность. «У нас многие уезжают работать в Польшу и получают там деньги в конвертах, но потом все равно возвращаются на завод потому, что хотят стабильности и соцстраховки. А у меня даже мысли не возникало уезжать куда-то или получать деньги в конверте», – поделился с нами Александр.

Но не все предприниматели такие ответственные. По словам мэра Кременчуга Виталия Малицкого, город недополучает сотни миллионов гривен из-за неуплаты налога на землю и подоходного, а больше всего нарушений в торговле. «Приблизительно треть зарплат остается в неофициальной сфере. Если вывести их все из тени, то мы можем получить НДФЛ до 200 млн грн в год дополнительно к тем 600 млн грн, которые мы получаем сейчас», – рассказал глава города.

Подобная ситуация и в Кривом Роге — там бюджет наполняют прежде всего заводы-гиганты. Так, «Северный горно-обогатительный комбинат» не только исправно платит налоги (только за первое полугодие комбинат перечислил 1,274 млрд грн, из них 200 млн грн достались городу), но и помогает многим госпредприятиям. Например, местному ботсаду с его уникальной коллекцией краснокнижных растений, которая признана национальным достоянием страны. За последнее время комбинат выделил дендрарию около 700 тыс. грн, на которые приобрели новые виды растений, создали оранжереи, уложили дорожки и поставили скамейки для отдыха.

«Ежегодно мы заключаем договоры о социальном партнерстве между предприятиями и городскими властями Кривого Рога. Эти средства направляются на улучшение мероприятий по благоустройству», – рассказал заммэра города Андрей Полтавец. По его словам, за шесть лет только предприятия группы «Метинвест» перечислили Кривому Рогу 215 млн грн на ремонты дорог, больниц и школ, и это, не считая уплаты налогов. Благодаря полученным в бюджет средствам обустроили городской парк и площадь.

Местные жители Антон и Юлия говорят: «Город меняется в лучшую сторону. Вот, например, на площади добавили тротуарную плитку, лавочки, символическую подкову на счастье для района», – рассказали нам они.

О том, что крупнейшими налогоплательщиками страны являются крупные компании, говорит и статистика. Например, сумма налогов, уплаченных Группой СКМ в 2016 году, равна бюджету столицы и почти в два раза превышает бюджеты Харькова, Одессы и Львова, вместе взятых.

Позитивные перемены, происходящие в Кривом Роге, Кременчуге и других городах, отмечают и эксперты. По словам директора Института развития территорий Юрия Ганущака, основными источниками наполнения местных бюджетов действительно выступают налоги работодателей.

«Самые большие налоги платят крупные предприятия-работодатели, на втором месте – владельцы малого бизнеса на едином налоге, третье занимают те, кто честно платит налог на землю», – говорит Ганущак.

Кроме того, эксперты признают: из-за того, что большая часть выплаченных налогов теперь оседает на местах, у региональных властей появилась реальная возможность развивать города и села. «Измененная бюджетная система стимулирует местные власти привлекать в свои бюджеты больше средств, а значит, вкладывать полученные деньги в развитие инфраструктуры, модернизацию городов и сел. Теперь они больше заинтересованы в том, чтобы предприниматели работали по-белому», – говорит эксперт «Реанимационного пакета реформ» Иван Лукеря.

Одним из важнейших аргументов для предпринимателей вывести свой бизнес из тени специалисты называют налаживание сотрудничества с местными властями, возможность на что-то влиять в городе, а также наглядные изменения благоустройства в том месте, где большинство честно платит налоги. «За счет этого уже идет обеление зарплат, небольшое, до 10%, но зато в большинстве городов», – резюмирует Юрий Ганущак.