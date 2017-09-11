На Донетчине чиновника судили за псевдопереселенцев . Новости

Великоновоселковский районный суд признал двух жителей села Великая Новоселка (Донецкая обл.) виновными в подделке документов, на основании которых осуществлялась незаконная регистрация псевдопереселенцев. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что в декабре 2016 года 30-летняя местная жительница собирала заявления от людей, которые якобы проживают на временно неподконтрольной Украине территории и хотят зарегистрироваться в Великоновоселковском районе. Подделав записи о согласии собственников домовладений, их анкетные и паспортные данные, осужденная передавала поддельные документы 28-летнему специалисту отдела регистрации Великоновоселковского поселкового совета, который на их основании регистрировал места жительства лиц и вносил соответствующие данные в автоматизированную систему «Реестр территориальной общины».

За период с сентября по декабрь 2016 года чиновник успел незаконно зарегистрировать около 30 «переселенцев», 10 из которых – при содействии указанной женщины.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного чч. 1,3,4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов) УК Украины, и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 1 год и штрафа в сумме 680 грн.

Чиновника признали виновным по ч.ч. 1,3 ст. 362 и ч.1 ст. 366 УК Украины, то есть в несанкционированной смене информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Приговором суда мужчина осужден к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать должности в сфере государственного управления сроком на 2 года и штрафа в сумме 17 тыс. грн.