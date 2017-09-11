Вопрос о миротворцах на Донбассе включили в повестку дня Генассамблеи ООН. Новости

Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с председателем группы дружбы «Франция –Украина» сената Франции Эрве Море, сообщает «УНН».

«Отдельно хочу подчеркнуть, что чрезвычайно важным является включение в повестку дня Генассамблеи ООН вопрос о миротворческой миссии в Украине, это очень важный шаг для установления мира», – заявил Гройсман.

По данным премьера, ситуация на востоке Украины обострилась. «К большому сожалению, мы сегодня иммем достаточно напряженную ситуацию на Востоке – 51 обстрел только за минувшие сутки со стороны российских войск, российских агрессоров и, конечно, для нас очень важно объединять в дальнейшем усилия для установления мира и восстановления справедливости и территориальной целостности Украины», – сказал Гройсман.

По его словам, РФ продолжает наращивать военный потенциал в аннексирована Крыму. «Поэтому мы и дальше призываем всех наших партнеров и благодарим вас за вашу принципиальную позицию хранить санкции, политические и экономическое давление на страну агрессора для того, чтобы Россия наконец отказалась от своих планов по наращиванию вооружений на континенте и также прекратила обстрелы суверенного украинского государства и также вывела свои военные вооруженные группировки с территории Украины», – отметил Гройсман.

Ранее сообщалось, что решение об обсуждении в «нормандском формате» предложения президента России Владимира Путина касательно миротворческой миссии на Донбассе пока не принято.

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