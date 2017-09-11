Решение по матчу «Мариуполь» – «Динамо» принято. Новости

В Киеве сегодня, 11 сентября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации футбола Украины (ФФУ) относительно матча 7 тура украинской премьер-лиги «Мариуполь» – «Динамо», сообщает «Футбол 24», ссылаясь на собственные источники.

КДК ФФУ принял решение засчитать киевскому «Динамо» за неявку на матч в Мариуполе техническое поражение.

Ранее сообщалось, что 7 сентября, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФФУ был рассмотрен вопрос по матчу 7-го тура Украинской премьер-лиги между ФК «Мариуполем» и «Динамо», который не состоялся из-за неявки на игру киевского клуба. В итоге, КДК попросил у «Динамо» дополнительные документы, и поэтому рассмотрение соответствующего решения перенесли на понедельник, 11 сентября.

Также сообщалось, что вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин заявил, что в связи с терактом в центре Киева будет требовать от ФК «Динамо» письменных гарантий безопасности пребывания футболистов на играх в Киеве.

Напомним, основной состав ФК «Динамо» (Киев) не поехал в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ, который должен был состояться 27 августа на стадионе «Ильичевец».

При этом руководство ФК «Динамо» обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.

После отказа ФК «Динамо» играть 27 августа матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны украинского футбола. Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов.

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