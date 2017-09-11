Бизнес-курсы для переселенцев на Днепропетровщине. Дедлайн – 20 сентября. Новости

Международный благотворительный фонд «Украинский женский фонд» при поддержке USAID, объявляет набор на тренинговый курс по развитию бизнес-навыков в рамках проекта «Экономические возможности пострадавшим от конфликта».

Цель обучения – содействие развитию самозанятости и малого бизнеса.

Выпускники тренинговой программы смогут участвовать в конкурсе мини-грантов (до 38 тыс. грн) на основание/перенос своего малого бизнеса, а также будут получать консультативную юридическую и методическую поддержку в течение 3 месяцев.

Все участники и потенциальные участники тренингового курса смогут получать бесплатные юридические консультации по основанию, ведению бизнеса, отчетности и т.д. в Центре поддержки микробизнеса и самозанятости.

Продолжительность и тематика

Тренинговый курс будет включать 10 модулей (полных дней), и продлится около 1,5 месяцев. Ориентировочное время начала тренингового курса – начало октября 2017 года.

Курс включает:

выбор направлений бизнеса, с которых легко начать;

тестирование бизнес-идей;

методы привлечения клиентов;

наиболее современные методы продвижения товаров и услуг через Интернет;

техники продаж;

правовое сопровождение бизнеса;

ведение финансов и отчетность;

долгосрочное планирование в бизнесе;

подготовка бизнес-плана.

Кто может участвовать

внутренне перемещенные лица;

демобилизованные военнослужащие и члены их семей;

люди в кризисных ситуациях, проживающие и работающие на территории Днепропетровской области, в возрасте от 18 лет.

Участвовать могут как зарегистрированные, так и не зарегистрированные предприниматели, а также предприниматели, желающие перенести бизнес из Донецкой, Луганской областей или Крыма.

Проект USAID «Экономические возможности пострадавшим от конфликта» поощряет женщин записываться для участия в обучении. С целью поощрения экономической активности женщин, проект будет привлекать к обучению 60% женщин и 40% мужчин.

Место проведения и организация проезда

О месте проведения и дате занятий курса будет сообщено дополнительно зарегистрированным участникам/участницам на указанные в регистрационной форме средства коммуникации.

Во время занятий обеспечено питание и возмещение стоимости проезда для участников/участниц из районов области.

Как записаться для участия

Запись на курс состоится на конкурсной основе.

Запись на бизнес-курсы проводится до 20 сентября 2017 года, для лиц, проживающих в Днепре и Днепропетровской области.

Для записи на тренинговый курс необходимо заполнить форму.

Потенциальные участники и участницы будут приглашены на стратегические сессии – встречи с региональными координаторами и тренерами проекта. Стратегические сессии помогут определить соответствие тренингового курса потребностям и интересам потенциальных участников/участниц.

Телефоны для консультаций: +38 (050) 280 21 41, +38 (097) 180 50 33, +38 (067) 286 58 20; +38 (050) 647 12 88.