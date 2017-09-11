Бизнес-курсы для переселенцев на Днепропетровщине. Дедлайн – 20 сентября. Новости

Международный благотворительный фонд «Украинский женский фонд» при поддержке USAID, объявляет набор на тренинговый курс по развитию бизнес-навыков в рамках проекта «Экономические возможности пострадавшим от конфликта».
Цель обучения – содействие развитию самозанятости и малого бизнеса.
Выпускники тренинговой программы смогут участвовать в конкурсе мини-грантов (до 38 тыс. грн) на основание/перенос своего малого бизнеса, а также будут получать консультативную юридическую и методическую поддержку в течение 3 месяцев.
Все участники и потенциальные участники тренингового курса смогут получать бесплатные юридические консультации по основанию, ведению бизнеса, отчетности и т.д. в Центре поддержки микробизнеса и самозанятости.
Продолжительность и тематика
Тренинговый курс будет включать 10 модулей (полных дней), и продлится около 1,5 месяцев. Ориентировочное время начала тренингового курса – начало октября 2017 года.
Курс включает:
- выбор направлений бизнеса, с которых легко начать;
- тестирование бизнес-идей;
- методы привлечения клиентов;
- наиболее современные методы продвижения товаров и услуг через Интернет;
- техники продаж;
- правовое сопровождение бизнеса;
- ведение финансов и отчетность;
- долгосрочное планирование в бизнесе;
- подготовка бизнес-плана.
Кто может участвовать
- внутренне перемещенные лица;
- демобилизованные военнослужащие и члены их семей;
- люди в кризисных ситуациях, проживающие и работающие на территории Днепропетровской области, в возрасте от 18 лет.
Участвовать могут как зарегистрированные, так и не зарегистрированные предприниматели, а также предприниматели, желающие перенести бизнес из Донецкой, Луганской областей или Крыма.
Проект USAID «Экономические возможности пострадавшим от конфликта» поощряет женщин записываться для участия в обучении. С целью поощрения экономической активности женщин, проект будет привлекать к обучению 60% женщин и 40% мужчин.
Место проведения и организация проезда
О месте проведения и дате занятий курса будет сообщено дополнительно зарегистрированным участникам/участницам на указанные в регистрационной форме средства коммуникации.
Во время занятий обеспечено питание и возмещение стоимости проезда для участников/участниц из районов области.
Как записаться для участия
Запись на курс состоится на конкурсной основе.
Запись на бизнес-курсы проводится до 20 сентября 2017 года, для лиц, проживающих в Днепре и Днепропетровской области.
Для записи на тренинговый курс необходимо заполнить форму.
Потенциальные участники и участницы будут приглашены на стратегические сессии – встречи с региональными координаторами и тренерами проекта. Стратегические сессии помогут определить соответствие тренингового курса потребностям и интересам потенциальных участников/участниц.
Телефоны для консультаций: +38 (050) 280 21 41, +38 (097) 180 50 33, +38 (067) 286 58 20; +38 (050) 647 12 88.
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