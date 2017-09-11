У Волынца много вопросов по поводу создания Национальной угольной компании. Новости

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины, лидер Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец не подписал проект распоряжения Минэнергоугля о создании Национальной угольной компании, которая фактически подчинит себе все угледобывающие предприятия госсектора. Об этом сообщил сам Волынец, находясь в Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.), где он встретился с представителями структурных подразделений ГП «Мирноградуголь».

Выступая перед работниками объединения, Михаил Волынец сообщил, что в Украине создается Акционерная угольная компания. В связи с этим в среду, 6 сентября, в Миэнергоугля под председательством замминистра Анатолия Корзуна прошло заседание рабочей группы, на которое были приглашены и руководители отраслевых профсоюзов. Последних просили согласовать проект распоряжения о создании новой структуры, которая фактически подчинит себе все угледобывающие предприятия госсектора. «При этом представители профильного министерства не смогли ответить на поставленные нами вопросы, – сообщил лидер независимых профсоюзов Украины. – Останутся ли на шахтах "смотрящие"? Сколько трудящихся угольной отрасли будет уволено вследствие реорганизации? Что будет с невыплаченными долгами по заработной плате? Какова судьба инфраструктурных предприятий, связанных с шахтами и зависящих от их работы? Если закроют, к примеру, шахты "Родинская" и "5/6" – улучшится ли после этого работа шахты "Капитальная"? Эти и многие другие вопросы остались без ответа. Поэтому я не стал подписывать документ и сообщил, что буду обсуждать эти вопросы с рабочими в регионах», – сказал Волынец.

Кроме того, большая часть собрания с горняками Мирнограда была посвящена вопросам, связанным с нарушениями прав трудящихся угольной отрасли. В частности, «наступлением на права трудящихся» и «рабским законом» Михаил Волынец назвал проект Трудового кодекса Украины, который Верховная Рада готовится принять во втором чтении. По его убеждению, многотомный документ, который многие из первых руководителей страны даже не смогли дочитать до конца, защищает интересы работодателей, при этом существенно сужая права наемных рабочих. «Мы не должны допустить принятия Трудового кодекса в том виде, в котором его предлагает Кабинет министров во главе с Гройсманом, – отметил профсоюзный лидер. – Пострадают миллионы простых тружеников, в том числе в угольной отрасли. Люди могут остаться без работы и за чертой бедности. Трудящихся хотят превратить в бессловесных рабов своих хозяев».

Так, по словам Михаила Волынца, новый Трудовой кодекс позволит работодателю увольнять сотрудника даже без формального согласия профсоюза, вводить ненормированный рабочий день, заключать не коллективные, а индивидуальные трудовые договоры с работниками.

Статья 67 дает работодателю право передавать работника другому работодателю на срок до шести месяцев, а статья 92 позволит делать это без ограничения во времени. В случае принятия Трудового кодекса в нынешней редакции работодатель получит право отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск на срок до шести месяцев (по действующему Трудовому Кодексу – до 15 дней), допускать к работе в ночное время одиноких матерей и несовершеннолетних.

По словам Михаила Волынца, действующий КЗоТ в определенных ситуациях требует согласования решений работодателя с представителями трудового коллектива (например, в случае привлечения к сверхурочным работам) – а новый ТК разрешает прописывать такие решения во внутренних актах работодателя без какого-либо согласования. Это свидетельствует об уменьшении роли профсоюзов в принятии работодателем решений, касающихся трудовых отношений с работниками.

Проектом ТК впервые на законодательном уровне урегулирован вопрос применения технических средств для контроля за исполнением работниками своих трудовых обязанностей. Речь идет о средствах аудио- и видеонаблюдения, GPS отслеживания. Правда, это нельзя будет делать скрыто – сотрудники должны быть уведомлены о контроле в обязательном порядке.

По словам Михаила Волынца, к первому чтению Трудового кодекса у экспертов Международной организацией труда (МОТ) было 50 замечаний к тексту документа, но ко второму их стало намного больше. К примеру, из ТК был полностью исключен раздел «Права и гарантии профсоюзов». Законодатели предлагают решать все спорные вопросы между работодателем и наемными работниками через суды. Но, как заметил лидер НПГУ, для обращения к адвокату нужны немалые деньги. Где их взять в случае, например, невыплаты заработной платы?

В заключение Михаил Яковлевич сообщил, что Конфедерация независимых профсоюзов Украины подготовила обращение в МОТ и переводит проект Трудового кодекса на английский язык, чтобы передать международным экспертам для анализа. «Но в парламенте Кодекс может быть принят уже завтра, и нам придется потратить очень много сил, чтобы улучшить трудовое законодательство», – предостерег лидер НПГУ.

Напомним, что лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец прибыл на встречу с работниками ГП «Мирноградуголь», которые требовали зарплату за июль, а также аванс за август.

Ранее сообщалось, что в Украине 33 государственные шахты войдут в новое госпредприятие Национальная угольная компания. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Источник: ТК «Орбита»

Читайте также: