Подробности о состоянии мальчика, которого мать изрубила кухонным топором (Видео) . Новости

В Соледаре (Донецкая обл.) мать едва не зарубила до смерти кухонным топором своего 8-летнего сына. Сейчас мальчик в реанимации Бахмутской центральной больницы.

В субботу Артему исполнилось 8 лет. На следующий день он впал в кому и сейчас на искусственной вентиляции легких. У Артема открытый перелом черепа и множественные рубленые раны головы. «Тяжелая черепно-мозговая травма со вдавленным переломом костей с повреждением головного мозга. Уже при поступлении состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок взят в операционную, выполнено оперативное вмешательство. В послеоперационном периоде ребенок выведен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, где находится по настоящее время на аппаратном дыхании. Состояние крайне тяжелое», – рассказал заместитель главврача Бахмутской ЦРБ Иван Губский.

О происшествии правоохранителям сообщили соседи. Полицию вызвали, услышав жуткий крик. «Соседи обратились в полицию за помощью. По приезду сотрудников полиции по данному адресу было обнаружено, что в данной квартире проживает мать-одиночка со своим ребенком 2009 г.р. и ребенок на момент приезда сотрудников полиции находился в тяжелом состоянии с окровавленной головой», – сообщила начальник ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области Катерина Шнейдер.

Правоохранители выясняют, почему мать набросилась на собственного сына с топором. Проводят экспертизы, чтобы определить психическое состояние женщины. На учете в полиции и центре социальных служб семья не состояла. Соседи говорят, раньше приступов агрессии у 36-летней матери-одиночки не замечали. «И поздоровается, и пообщается. Нормально все. Сколько вот даже сидели, общались, ничего такого не было», «Знаете, мальчик тоже такой балованный. Может, не подумала чем ударить», «Иногда под задницу загонит. А иногда пожалеет. Ну, как все», – сказали соседки.

Сейчас горе-мать задержана за покушение на убийство. Прокуратура Донецкой области уже сообщила женщине о подозрении. За жизнь мальчика продолжают бороться медики. У Артема редкая, 4 группа крови. Поэтому родные ищут доноров и обращаются за помощью ко всем неравнодушным. Кровь для 8-летнего Артема уже сдали 12 человек.

Источник: ТК «Донбасс»

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