Пять детей и брат-инвалид: Как справляется женщина в прифронтовом поселке на Донетчине (Видео). Новости

В прифронтовом селе Андреевка (Донецкая обл.) Людмила Бусыгина опекает пятерых детей. На ее плечах забота и о брате-инвалиде.

Беды в ее семье начались с пожара. Три года назад он случился в доме брата. Людмила очень редко приходит посмотреть на то, что осталось. «Скорее всего кто-то бросил спичку или что. Оно сухое, дом теплый был», – говорит женщина.

Ни жилья, ни сада. Уцелел лишь виноград. Небольшой урожай дает до сих пор.

Полгода назад после травмы у Виктора началась гангрена, ногу ампутировали. Страшные боли мучают постоянно, но без дела мужчина не сидит.

Внучку Настю женщина забрала несколько лет назад после смерти дочери. «Новый год отметили и сразу же у нее приступ начался. Высокое давление 280 у нее было очень. 10 дней пытались спасти ей жизнь, но не смогли», – рассказала Людмила.

Следом за мамой Насти от инсульта скончался ее отец. «Сейчас я как-то стала взрослее. Начала понимать, что их уже не вернуть. Надо жить дальше», – поделилась сирота Анастасия Темченко.

Настя учится на отлично и помогает бабушке, на плечах которой еще четверо детей старшей внучки. Она с воспалением почек находится в больнице. Уследить за всеми Людмиле не хватает сил.

Прокормить большую семью на социальные выплаты пенсионерка не может. «Вот он ночами не спит. Гляну свет горит – значит ясно, что ему очень плохо. Говорю, давай вызову скорую. "Не надо, у нас денег нет". Знаете, когда лежит человек больной, и я не могу оказать помощь, мне очень больно», – рассказала Людмила.

Единственное, в чем Людмила всегда уверена – гуманитарная помощь Рината Ахметова. Наборы выживания получает регулярно.

Системную поддержку штаб Рината Ахметова оказывает мирным жителям Донбасса: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и родителям-одиночкам.

Источник: ТК «Донбасс»