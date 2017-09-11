«Аллея дружбы» появилась на окраине Дружковки (Видео). Новости

В поселке Сурово, расположенном на окраине Дружковки (Донецкая обл.) появилась «Аллея дружбы». В сквере высадили деревья, установили скамейки, оборудовали детские площадки. Все это сделали сами жители поселка. Идея проекта принадлежит переселенке (ВПЛ) из Донецка Светлане Агаджанян.

В Дружковку из Донецка Светлана переехала в начале боевых действий на Донбассе – в 2014-ом. С тех пор в городе уже реализовала несколько социальных проектов.

Проект «Аллея дружбы» в поселке Сурово изначально затевали, как экологический – планировали высадить только деревья. Но потом саженцами решили не ограничиваться и принялись обустраивать комфортную для всех местных жителей зону отдыха.

Благоустраивали территорию всем поселком. Скамейки сделал местный мастер, деревья высадили местные жители. Родители малышей собрали песочницы, а местный завод подарил громаде детскую площадку. «Детская площадка очень полезна для детей. И чтобы они развивались. И это очень хорошо, что нам помогают, нашему поселку. И делают нам лучше», – считает жительница Дружковки Даша Писаренко.

В прошлом году она помогла местной школе выиграть гранты международных благотворительных организаций на замену окон и установку спортивной площадки. Также появился и этот сквер. Только теперь к реализации проекта подключились и сами жители поселка. «Сейчас в городе очень много всяких площадочек сделано, все цветет, с детьми выходят мамы гуляют, и нам тоже захотелось поучаствовать в этом. Вдали от города хоть но свое село, хочется Чтобы люди не рвались только в город на площадочки на эти. Вот спасибо Светлане Агаджанян, что она организовала все это дело», – говорит житель Дружковки Сергей Губакин.

Присоединились к Светлане также учителя местной школы, помогали создавать зону отдыха в посёлке и бизнесмены. «Предприниматели один привез песок, это местный житель, другой – он продает краски – сказал ,что я не возьму с вас деньги. Это мой собственный вклад в эту инициативу. Поэтому это, как снежный ком такой, пока еще, конечно, не лавина, чтобы мы продолжали, продолжали делать. Но я надеюсь все-таки, что это вот первый такой основательный вклад в жизнь поселка», – говорит Светлана.

В перспективе переселенка планирует выиграть гранты ПРООН, Юнисеф и при поддержки местной мэрии установить во всех местных школах дополнительные резервуары для воды с системой очистки.

Источник: ТК «Донбасс»