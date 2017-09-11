Переселенка начала голодовку под Кабмином ради права ВПЛ на жилье (Фото). Новости

Сегодня, 11 сентября, в Киеве глава Общественной организации «Мій.Дім.Юа», переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко (на фото) начала голодовку возле Кабинета министров Украины. Об этом сообщается на странице в Facebook советника министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеси Цыбулько.
«Акция "Право ВПЛ на жилье. Время действий". Основное требование – реализация закона №1954. Это 50% компенсации и ипотека под 7% годовых для атошников и переселенцев», – говорится в сообщении.
Отмечается, что активисты «Мій.Дім.Юа» уверенны – Министерство финансов «саботирует принятие всех необходимых постановлений, предложенных Фондом Молодежного Строительства и Минрегионом, которые позволили бы переселенцам воспользоваться своим правом на льготы для приобретения жилья».
Активисты поставили палатку под вывеской «Приемная депутата Натальи Веселовой». «Депутат открыла здесь свою приемную, поскольку полиция не разрешала активистам поставить свою палатку. Люди намерены здесь ночевать. Люди требуют ответа правительства», – отмечается в сообщении.
Напомним, 4 сентября в Киеве состоялся митинг в поддержку прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на жилье. Тогда активисты согласились ждать неделю «адекватный ответ с четкими сроками реализации закона №1954».
Ранее, Юлия Дрюк-Ильяшенко уже заявляла о том, что готова начать голодовку под Кабмином ради права ВПЛ на жилье.
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