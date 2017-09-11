Не приехали в Мариуполь. Трем командам «Динамо» засчитано техническое поражение. Новости

Сегодня, 11 сентября, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) было рассмотрено дело о неявке команд ФК «Динамо» на матчи в Мариуполь (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

«КДК ФФУ рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" (Киев) на матче Премьер-Лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: отнести ФК "Динамо "(основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3; причислить ФК "Мариуполь" (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0», – говорится в сообщении.

Будет ли «Динамо» подать апелляцию на это решение КДК ФФУ, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что 7 сентября, на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФФУ был рассмотрен вопрос по матчу 7-го тура Украинской премьер-лиги между ФК «Мариуполем» и «Динамо», который не состоялся из-за неявки на игру киевского клуба. В итоге, КДК попросил у «Динамо» дополнительные документы, и поэтому рассмотрение соответствующего решения перенесли на понедельник, 11 сентября.

Также сообщалось, что вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин заявил, что в связи с терактом в центре Киева будет требовать от ФК «Динамо» письменных гарантий безопасности пребывания футболистов на играх в Киеве.

Напомним, основной состав ФК «Динамо» (Киев) не поехал в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ, который должен был состояться 27 августа на стадионе «Ильичевец».

При этом руководство ФК «Динамо» обратилось с письмом к Федерации футбола Украины, Украинской премьер-лиге и ФК «Мариуполь», в котором вновь заявило о готовности сыграть матч 7-го тура УПЛ с ФК «Мариуполь» в Мариуполе, однако после нормализации оперативной обстановки на мариупольском направлении в зоне проведения АТО.

После отказа ФК «Динамо» играть 27 августа матч Украинской Премьер-лиги в приморском городе с ФК «Мариуполь» решили сразиться ветераны украинского футбола. Мариупольцам противостояли кумиры Приазовья 90-х годов и звезды украинского футбола 90-х и 2000-х годов.

Читайте также: