Украинский сигнал с новой вышки на Луганщине достигает Довжанска. Новости

Украинский сигнал с новой радиотелевизионной станции близ села Бахмутовка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) достигает неподконтрольного Довжанска (до переименования Свердловск). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Открытие радиотелевизионной станции в Новоайдарском районе позволило покрыть украинским телевидением и радиовещанием не только населенные пункты вдоль линии разграничения, но и часть временно неподконтрольных территорий области», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, радиус действия передатчиков станции составляет 60 км и обеспечивает украинским телерадиовещанием населенные пункты Станично-Луганского, Попаснянского районов, а также Луганска, Голубовки, Кадиевки (до переименования Стаханов), Алчевска, Брянки, Первомайска, Славяносербского, частично – Перевальского и Лутугинского районов.

Более того, украинский сигнал работает даже в Довжанске, пересекая предусмотренный радиус в 80 км.

Напомним, вещание украинских телеканалов в цифровом формате Т2 с новой телебашни в Новоайдарском районе началось с 22 августа.

Как настроить украинские каналы см. – Инструкция жителям Луганщины: Как настроить украинские телеканалы (Инфографика).

Напомним, монтаж новой 134-метровой вышки был завершен 4 августа 2017 года.

Юрий Стець сообщил, что благодаря новой вышке, качественно возрастет эффективность украинского телерадиовещания в регионе. «Вышка в Бахмутовке стала третьей по счету, которая была построена за 2 последних года с целью развития вещания в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Благодаря этому, количество населения, которое будет иметь доступ к сигналу украинских телеканалов и радиостанций, увеличилось в несколько раз», – сказал Юрий Стець.

Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко отметил, что для бахмутовской РТС на первом этапе выделены 3 аналоговых канала, 7 цифровых и 4 FM-радиочастоты. «В первую очередь будет обеспечено вещание программ Национальной общественной телекомпании Украины: "UA:Перший", "Украинская радио", региональных программ "ЛОТ" и "Пульс", а также радиостанции Министерства обороны Украины – "Армия FM". Всего, на первом этапе будет организовано вещание 12 общенациональных и местных телеканалов, а также 4 радиостанций. Их количество постепенно будет увеличиваться», – рассказал Юрий Артеменко.

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