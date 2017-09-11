Меркель и Путин обсудили введение миротворцев на Донбасс. Новости

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили по телефону вопрос размещения миротворцев на Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает пресс-служба немецкого правительства, пишет « Сегодня.ua ».

По его словам, Меркель согласилась на план Путина, однако с условием. «Оба участника переговоров обсудили российское предложение по миссии ООН в Донбассе. Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат», – заявил Зайберт.

Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что Путин согласился с условиями Меркель, что мандат миротворцев нужно расширить.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с председателем группы дружбы «Франция–Украина».

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