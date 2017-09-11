На Донетчине полицией изъято 70 кг взрывчатки и оружие из РФ (Фото). Новости

На Донетчине в ходе общегосударственной операции «Оружие» за неделю правоохранители изъяли из незаконного оборота 15 гранат, 3 гранатомета, 70 тыс. патронов и 70 кг взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По словам начальник управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артема Кисько, уже в первые сутки спецоперации полицейские изымали оружие 9 раз, а всего за неделю из обращения изъято 15 гранат, 3 гранатомета, 70 тыс. патронов, 5 единиц оружия, 4 взрывных устройства.

Так, наибольший схрон был обнаружен в Бахмуте, в частном доме. Мужчина, подвергая опасности всю свою семью, в том числе и маленького ребенка, хранил в гараже большое количество оружия и боеприпасов, которое он собрал за три года. «У него также изъято около 70 кг взрывчатки, которую он находил в местах проведения боевых действий. Все изъятое сейчас находится на экспертизе», – отметил Кисько.

Также, полицейские задержали жителя Мариуполя, у которого найден пистолет Макарова. Выяснилось, что мужчина принимал участие в захвате административных зданий в Донецкой области в 2014 году. «По свидетельству задержанного, оружие было привезено из РФ весной 2014 года и распространено среди тех, кто поддерживал "русский мир"», – уточнил Артем Кисько.

Кроме того, у ранее судимого злоумышленника обнаружена марихуана.

Предварительно задержанному инкриминируется незаконное хранение оружия (ст. 263 УК Украины) и наркотических веществ (ст. 309 УК Украины).

Как отмечают правоохранители, незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, кроме случаев, когда граждане добровольно сдают оружие в полицию.

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