«МГБ ЛНР» задержало луганчанина, подозревая его в связях с прокурором из Старобельска (Видео). Новости

«МГБ ЛНР» задержало луганчанина, подозревая его в связях с прокурором из Старобельска (Видео)

11.09.17 19:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«МГБ ЛНР» заявили, что задержан «организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в республике». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Задержанный - Станислав Дусяк якобы призывал в соцсетях к проведению в Луганске незаконного митинга. «В своих показаниях задержанный признал, что к действиям в обход законодательства ЛНР, его подтолкнули настойчивые рекомендации "старого друг" – помощника прокурора временно оккупированной Луганщины Морозова Дмитрия Александровича», – говорится в сообщении «МГБ ЛНР».

В «МГБ ЛНР» считают, что проведение несанкционированных акций намечалось на момент возможного принятия Верховной Радой Украины так называемого «закона о деоккупации Донбасса» и являются частью спланированной провокации по дестабилизации обстановки.  За несанкционированное проведение массовых мероприятий действующим в «ЛНР» предусмотрена административная ответственность.

По информации некоторых СМИ, речь идет о действующем прокуроре Марковского  отдела Старобельськой городской прокуратуры Луганской области Морозова.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория

 

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