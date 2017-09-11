Аналитик из США рассказал о планах Путина на Донбассе. Новости

Путь к остановке вооруженного конфликта на востоке Украины лежит через прекращение Россией поддержки любой военной активности в этом регионе. Об этом рассказал старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона в Вашингтоне, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону, тематике национальной безопасности США, контролю над вооружениями, ядерному нераспространению и другим вопросам Ричард Вайц, сообщает «Апостроф».

Он отметил, что Москву сейчас устраивает статус-кво на Донбассе. «В моем понимании целей и политики российского руководства нынешняя ситуация видится как благоприятная для России: это не очень дорого, большей частью российское влияние реализуется посредством марионеток, непрямыми средствами, потери кажутся скромными», – сказал Ричард Вайц.

Вместе с тем, по словам аналитика, конфликт осложняет для Украины вступление в НАТО и ЕС. «Ослабляет в некотором роде украинское правительство, поскольку создает трудности в государственном планировании, могут быть внутренние оппоненты, которые призывают к сделке с Россией», – отметил он.

Ричард Вайц считает, что альтернативой мог бы быть полный уход России с Донбасса. Восстановление украинского суверенитета могло бы повлечь за собой улучшение отношений Украины с Россией, исчез бы главный источник поддержки санкций на Западе. «Но мне кажется, что для РФ возможные дивиденды значат меньше, чем риск потерять рычаги влияния на всю Украину. Есть и еще одна альтернатива – большая напористость России в попытке аннексировать эти территории или провозгласить их независимыми, как на севере Грузии. Но это может означать для России более высокую цену за прямую поддержку "республик", усилит антироссийскую политику, даже не столько в США, сколько в Европе», – сказал Ричард Вайц.

Американский аналитик резюмировал, что он не исключает ни один из вариантов. «Думаю, Россия довольна статус-кво. Но при подходящих условиях она может пойти тем или иным путем. Однако пока они не выглядят предпочтительными опциями», – отметил Ричард Вайц.