В Мариуполе горела многоэтажка, люди пострадали от задымления (Фото). Новости

Сегодня, 11 сентября, в Мариуполе произошел пожар в 9-этажном доме по улице Лавицкого. Из-за сильного задымления пострадали жители.

Как сообщили медики, работающие на месте происшествия, возгорание произошло в 16:45 в доме по адресу Лавицкого, на лестничном пролете между 6 и 7 этажами. Жители верхних этажей из-за сильного задымления не могут спуститься вниз.

Пожарные выводили людей и выносили детей на руках. По словам медиков,в основном люди, которых выводили, испытали стресс. Помощь им оказана на месте.

Люди, которые выбегали из своих квартир, не успели взять даже документы. Некоторые спасали своих животных. На месте работали три экипажа пожарных и медики.