На Луганщине вуз-переселенец создал онлайн-радио (Фото). Новости

В вузе-переселенце Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко (перемещен в Старобельск, Луганская обл.) начало вещание студенческое онлайн-радио «Университетская волна». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-центр вуза.

Это недавно созданная радиостанция, вещание которой направлено на поддержку студенческой молодежи, ознакомление абитуриентов с условиями обучения и перечнем специальностей в университете.

Отмечается, что главное преимущество онлайн-радио – это возможность прослушать любую программу, которая была в эфире, независимо от места нахождения слушателей. Единственное необходимое условие – доступ к Интернету.

Радио можно прослушать в любой точке земного шара, в том числе на временно неподконтрольной территории Украины.

Присоединиться к «Университетской волне» можно по ссылке «Интернет-радио» на официальном сайте Луганского национального университета им. Тараса Шевченко.

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