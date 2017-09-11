На Луганщине вуз-переселенец создал онлайн-радио (Фото). Новости

В вузе-переселенце Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко (перемещен в Старобельск, Луганская обл.) начало вещание студенческое онлайн-радио «Университетская волна». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-центр вуза.
Это недавно созданная радиостанция, вещание которой направлено на поддержку студенческой молодежи, ознакомление абитуриентов с условиями обучения и перечнем специальностей в университете.
Отмечается, что главное преимущество онлайн-радио – это возможность прослушать любую программу, которая была в эфире, независимо от места нахождения слушателей. Единственное необходимое условие – доступ к Интернету.
Радио можно прослушать в любой точке земного шара, в том числе на временно неподконтрольной территории Украины.
Присоединиться к «Университетской волне» можно по ссылке «Интернет-радио» на официальном сайте Луганского национального университета им. Тараса Шевченко.
Читайте также:
- Инструкция жителям Луганщины: Как настроить украинские телеканалы (Инфографика)
- В Песках и Карловке появилось радио «Армия FM» (Фото, Видео)
- Украинское радио транслируют на всю территорию Донбасса
- На Донбассе расширят эфирное вещание
- В прифронтовой Авдеевке будут вещать еще 2 украинские радиостанции
- Вблизи линии разграничения на Луганщине вещают более 10 украинских радиостанций
- Две радиостанции с украинской музыкой в эфире будут вещать в зоне АТО
Комментарии