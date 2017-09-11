Законопроект о реинтеграции Донбасса. Гримчак расставил акценты. Новости

Украине до сих пор не удалось убедить всех союзников в присутствии российских войск на неподконтрольных территориях на Донбассе. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак, передает «РБК-Украина».

По его словам, закон о реинтеграции Донбасс поможет расставить все по своим местам. «Закон (о реинтеграции Донбасса, – ред.), во-первых, признает Российскую Федерацию страной-агрессором. Я думаю, что это очень принципиальный вопрос именно касательно ОРДЛО*», – заявил Грымчак.

Представитель министерства отметил, что законопроект будет предусматривать план мероприятий по возврату неподконтрольных территорий и населения в правовое, финансовое и властное поле Украины.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей