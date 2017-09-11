В ДТП под Краматорском погиб мужчина (Фото). Новости

Сегодня, 11 сентября, в Донецкой области на автодороге Краматорск – Доброполье произошла авария. Не справившись с управлением легкового автомобиля, водитель врезался в попутный грузовик, в результате чего погиб на месте. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть Краматорского отдела полиции около 16:00.
Установлено, что 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» погиб на месте до приезда скорой.
Правоохранители устанавливают причины ДТП.
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