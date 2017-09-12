По «ДНР» разъезжает блиндаж на колесах (Фото). Новости

«Донецкий республиканский краеведческий музей ДНР» начал проект «Музей на колесах», приуроченный к 50-летию мемориального комплекса «Саур-Могила» и 74-й годовщине со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Впервые передвижной музей был представлен 7 сентября на Саур-Могиле, позже – на мероприятиях в Донецке.

Как сообщают интернет-ресурсы НКТ*, «Музей на колесах» создан на базе автобуса и состоит из двух частей. В одной из них воссоздан блиндаж времен Великой Отечественной войны, где представлено оружие, снаряжение, атрибутика тех лет, принадлежавшие освободителям Донбасса.

Сотрудник краеведческого музея Любовь Авинникова отметила, что вторая часть передвижного музея «рассказывает о событиях современной войны». В ней показана история мемориального комплекса «Саур-Могила», также представлены фотографии «нынешних героев Донбасса».

Всего в музее представлено более 150 экспонатов.

В ближайшее время музей посетит Горловку, Енакиево, Харцызск, Зугрэс, Углегорск и Ждановку. «Путешествовать» по городам он будет до 30 октября.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория