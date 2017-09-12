В Донецке в БТИ теперь обслуживают по спецталонам. Новости

В «Донецком отделе технической инвентаризации» официально введена система обслуживания по талонам. Об этом сообщает пресс-служба «минюста ДНР».

«С целью предупреждения коррупционных правонарушений, а также снижения социальной напряженности относительно приема заявлений на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, в Донецком отделе технической инвентаризации введена талонная система», – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый талон имеет специальный защитный код, который не повторяется. «Кроме того, в документе указаны данные заявителя и адрес недвижимого имущества, по которому будет проходить инвентаризация. Также, в талоне определена дата и время приема документов, что предупреждает возникновение очередей в Донецком ОТИ», – уточняет «минюст».

Напомним, в «ДНР» происходит процесс «переоформления» украинских документов на недвижимость, который сопровождается скандалами и арестами. Как сообщалось ранее, в Донецке 11 июня 2017 года были арестованы 9 сотрудников городского бюро технической инвентаризации (БТИ), которое выдает технические паспорта на объекты недвижимости. Отмечалось, что аресты провели за то, что сотрудники БТИ работали с украинской печатью. Ранее уже были задержаны бывший директор этого предприятия, а также действовавший на тот момент новый директор.

В результате того, что БТИ осталось без сотрудников, образовалась просрочка с оформлением «республиканских документов» по недвижимости (около 2 тыс. заявлений), что вызвало хаос и образование больших очередей. Тут же отдельные лица быстро организовали «бизнес» на продаже мест в очереди. В результате «министерство юстиции» заявило о вводе талонов, по которым теперь формируются очереди.

Также в августе «МВД ДНР» заявило о задержании сотрудников «регистрационной палаты при министерстве юстиции». Сообщалось, что члены группы якобы умышленно затягивали проведение технической инвентаризации недвижимости, подписание и выдачу «республиканских» техпаспортов. «За срочное изготовление технического паспорта на нежилое помещение площадью до 2500 кв. м. фигуранты получали от 6000 до 15000 рублей, на квартиру или дом – до 6000 рублей. Стражи порядка в течение месяца зафиксировали 147 фактов получения лидером ОПГ взяток за оказанные услуги на общую сумму более 700 тысяч рублей», – говорилось в сообщении.

В итоге, 6 человек – арестованы, еще 16 – находятся под подпиской о невыезде.

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