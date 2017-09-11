Слухи о гибели актера Пашинина на Донбассе – фейк российских медиа. Новости

Российские СМИ распространили фейк о гибели в зоне АТО телезвезды российских сериалов Анатолия Пашинина, который пошел воевать добровольцем ВСУ на Донбассе. Об этом ишет на своей странице в Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко.

«Для тех, кто в очередной раз хочет спросить меня, правда ли, что Анатолий Пашинин, звезда сериала "Грозовые ворота", погиб в АТО. Отвечаю: ложь. Разговаривал с ним по телефону. Живой и здоровый. Смеется и шутит. Ближайшие планы – взять в плен какого-то российского наемника, – остаются неизменными. И в придачу. Если рашисты так настойчиво "разгоняют" ложь об Анатолии по своим медиа, значит, Пашинин в украинском окопах им очень, очень мешает», - считает Цаплиенко.

Напомним, что известный российский актер Анатолий Пашинин, который переехал в Украину из Москвы, служит добровольцем в украинской армии на Донбассе.