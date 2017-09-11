На Донетчине задержан экс-дежурный КПП «ДНР». Новости

В Лиманском районе (Донецкая обл.) полицейские обнаружили бывшего дежурного КПП «ДНР». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

В результате проверки оперативной информации лиманские правоохранители задержали 29-летнего жителя поселка Дробышево, который весной 2014 года сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ДНР».

«Мужчина вызвался дежурить на блокпосту вблизи своего населенного пункта. В его обязанности входил надзор за автодорогой, осуществление незаконного осмотра транспорта и граждан с целью выявления проукраински настроенных жителей», – говорится в сообщении.

«Поработал» таким образом правонарушитель недолго – в очередной раз не получив обещанных денег, он решил «освободиться». Три года он скрывал факт своей причастности к НВФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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