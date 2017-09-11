Акция – это отчаяние. Переселенка из Макеевки пояснила мотивы своей голодовки. Новости

Переселенка из Донецкой области Юлия Ильяшенко, которая сегодня, 11 сентября, начала голодовку возле Кабмина, пояснила мотивы своего поступка, пишет «Громадське радіо».

До войны она жила в Макеевке, сейчас это город оккупирован. «У меня 2 детей и я понимаю, что в Макеевку, я их уже не повезу. Заработать не реально, работает только муж, я с детьми. У меня высшего образования нет. Выжить сложно на одну зарплату. Квартира, которую арендуем сырая, поросшая грибком. Мы арендуем за 5 тыс. грн двухкомнатную квартиру на 4 человек, более 5 тыс. грн, мы не в состоянии платить», – рассказала переселенка Юлия.

Она добавила, что переселенцам арендодатели не отдают предпочтения при рассмотрении их, как кандидатов, которые будут жить в их жилище.

Закон № 1954 был подписан президентом в апреле 2017 года. Данный закон вводит государственную поддержку в размере 50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и / или льготного ипотечного жилищного кредита ветеранам войны и внутренне перемещенным лицам. «Имея рабочий закон 1954 я могу платить за свое жилье, которое останется детям. Акция – это отчаяние. С августа 2016 писала запросы сама на Кабмин и Администрацию президента реакции не было. Ждать устали, с законом 1954 осталось 2 шага, но если в ближайшие дни мы не добьемся чтобы эти 2 шага сделали. О возможности воспользоваться 1954 с 18 года, мы можем забыть еще минимум на год», – сказала Юлия.

Напомним, что, в Киеве глава Общественной организации «Мій.Дім.Юа», переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко (на фото) начала голодовку возле Кабинета министров Украины.

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