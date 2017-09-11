Я просто в шоке, – в «ЛНР» выбрали «Мисс Луганск 2017» (Фото). Новости

В неподконтрольном Луганске прошел конкурс красоты «Мисс Луганск 2017». Видео о мероприятии разместила «администрация города» Луганска.

Конкурс был приурочен ко Дню города и прошел во Дворце культуры им. Ленина. Показаны три дефиле – в национальных костюмах, белых майках с надписью «Мисс Луганск 2017» и черных шортах, вечерних платьях.

Титул «Мисс Луганск 2017» завоевала Виктория Горячкина. «Я хотела эту победу, но никак не ожидала. Девочки все такие красивые, нарядные были. Я просто в шоке, у меня просто слов нет», – прокомментировала свою победу девушка.

Виктория Горячкина Виктория Горячкина

Как сообщалось ранее, в финальном кастинге конкурса красоты «Мисс Луганск» участвовали почти 50 девушек. А в финал жюри отобрало 12 представительниц прекрасного пола.

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