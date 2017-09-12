Четыре причины, почему не объединятся «ДНР» и «ЛНР». Новости

Бывший представитель «МИД ДНР» в России Константин Долгов, именуемый себя сейчас «политологом», в своем видеооблоге изложил четыре причины, по которым «ДНР» и «ЛНР» не могут объединиться.

«Первая причина – геополитическая. Это Минские соглашения. Их подписывали от нас две стороны – ДНР и ЛНР. И если сейчас заявить об объединении, Украине это даст возможность выйти из переговорного процесса и соглашения будут сорваны», – сказал Долгов.

Вторую причину он охарактеризовал как «печальную». «Знаете, как в Донецке называют Луганск? Вы же правду хотите? Вот вам правда – в Донецке Луганск называют Лоханском. Потому что Луганск по населению меньше даже чем Макеевка – город-спутник Донецка. В ЛНР на порядок хуже социально-экономическая ситуация, в ДНР она чуть получше. И зачем Донецкой народной республике брать на баланс такую головную боль как Луганская народная республика?», – продолжил Долгов.

Третья причина – в обеих «республиках» есть своя сложившаяся вертикаль «власти». «Представьте, вы работаете главой ЛНР и рейтинг у вас 0%. Я не знаю, какой рейтинг у Плотницкого, возможно, он больше нуля, но, думаю, он меньше, чем у Захарченко. Хотя, конечно, Захарченко тоже рейтингом не блещет – 23%, и все потому что "Малороссия", потому что [возьму] Рейкьявик и т.д. Две республики – это два руководителя, а одна большая республика – это руководитель один. И никто не захочет терять свое место. Элиты Луганска всегда были слабые и проигрывали донецким, и они понимают: вот сейчас придут донецкие, более нахрапистые, и нас попросту сожрут. Поэтому такое объединением им не нужно. А ведь не будет уже двух министерств финансов, а куда денутся сотрудники второго, которое кпразднят? И т.д., и т.п.», – рассуждает «политолог».

Четвертая причина – пересечение бизнеса. «Вот допустим, какой-то товар в ДНР поставляет один поставщик, в ЛНР – совсем другой. Это уже власти республик решают – кому работать, а кого – в санкционные списки внести. И никто не захочет, чтобы соседняя республика обвалила цены на какой-то товар», – продолжил Долгов.

По его мнению, для рядовых людей необъединение «республик» ничего не значит. «Ну, есть таможня между ДНР и ЛНР. Ну и что? Едешь на автобусе, записал свои данные на бумажечку, и все. Зачастую даже не заходят в салон, не смотрят вещи», – поясняет он.

«В сухом остатке у нас следующее. ДНР и ЛНР – типичные феодальные княжества и объединяться они не будут, т.к. князья объединяться не хотят. А что надо делать, когда низы не могут, а князья не хотят – вся надежда на великого московского князя. Что придет он и даст им пинка под зад. А как по-другому? По-другому – никак», – резюмировал Долгов.

Напомним, Константин Долгов с мая 2014 года в Украине находится в розыске, до «русской весны» был журналистом в Харькове.

В апреле 2014 года он был задержан в Харькове за организацию пророссийских акций на площади Свободы, а также массовый поджог банкоматов ПриватБанка. При обыске у него дома найдено оружие. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. 8 мая 2014 года Долгов вышел на свободу под залог в 365 тыс. грн, который внес экс-депутат ВР Олег Царев. Тогда же Долгов выехал из Харькова в Крым, а затем в Москву.

В октябре 2015 года Долгов на своей странице в Facebook сообщил: «Меня назначили официальным представителем "МИД ДНР"».

В январе 2016 года бывший предводитель «ополчения» Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил Долгова в краже денег, выданных на создание «Харьковской народной респубдики».

В Украине Долгову инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Как ранее сообщалось, Долгову, несмотря на активную поддержку «республик», в письменной форме отказали в получении паспорта «гражданина ДНР». Ему запрещен въезд в «ДНР» и «ЛНР». Сейчас он находится на территории России.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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