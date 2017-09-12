В «ДНР» начали рассылать повестки (Фото). Новости

Подросткам Макеевки (Донецкая обл., НКТ*) на дом начали присылать повестки с требованием явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. Фото одного из таких «документов» жители разместили в Сети.

Участники обсуждения подтверждают, что повестки приходят 16-летним парням, и не только в Макеевке:

Данил, Макеевка: «Ко мне домой приходили... Че за ерунда, знает кто?»;

Антон, Горловка: «[Пришло], порвал, выкинул в ведро»;

«Полиграф-Полиграфович», Донецк: «Мне не приходили, т.к. я от такого [спрятался]».

При этом отдельные родители особо не переживают. «Ну и что? просто медосвидетельствование по возрасту осенью и весной, так всегда было!», – считает Дмитрий.

«Дмитрий, да, так было всегда. Но никто тогда не говорил, что армия у нас "добровольная"», – парирует ему Елена.

Как ранее заявлял военный комиссар ДНР» Александр Мальковский, в «Донецкой народной республике» не проводится принудительная мобилизация граждан для службы в «армии». «Призыв только в добровольном порядке на контрактную службу. Призывников и граждан призывного возраста никто не разыскивает и принудительно на службу не отправляет», – сказал Мальковский.

Как гласят объявления, регулярно публикуемые в местной прессе, контрактники получают от 15 тыс. руб. (6500 грн) в месяц.

Читайте также: