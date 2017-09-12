Жд-вокзал Донецка: Жители ностальгируют о прошлом (Фото). Новости

Жители неподконтрольной украинской власти Донецкой области вспоминают довоенный период, в частности, публикуя в соцсетях прежние фотографии железнодорожного вокзала в Донецке.

Участники обсуждений отмечают, что трудно поверить, но в неподконтрольных городах уже выросли дети, которые поезд и самолет видели только на картинках или в кино.

Никита: «Так перспективно, столько объектов, столько идей, столько возможных архитектурных инноваций могло быть… Не вериться, что это навсегда погрузилось в пучину прошлого и никогда в регионе больше привлекательных инвестиций в город осуществляться не будет. Грязная политика»;

Сергей: «Крым разрушил Донбасс, а признания всё нет и нет, и не будет»;

Ирина: «Ну, зачем же "не изменилось ещё лет пять-десять"? Это жестоко. Выход нужно искать всем обществом. Дети и молодежь не виноваты, зачем их мучить?».

В качестве напоминания о прежней жизни участники социальных сообществ публикуют фото нынешнего поезда «Интерсити+», который ранее отправлялся из Донецка, а теперь крайний пункт назначения в Донецкой области – подконтрольная украинскому правительству Константиновка. При этом отдельные жители нынешнего Донецка даже не помнят «Интерсити+» в бывшей столице Донетчины.

«Поезд Хюндай. На фото станция Константиновка (15.08.17.) А ведь когда-то и у нас такие ходили…»