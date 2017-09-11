На КПП «ДНР» напряженка не спадает – на «Каргилле» ночевать остались под сотню машин. Новости

Около 80-90 автомобилей оставались на ночлег в районе КПП «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл), который находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщали очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, напряженная ситуация на блокпосту здесь наблюдалась в течение всего дня.

Ангелина: «Пеших и машин на укр БП в Донецк нет, а из Донецка тьма... все навесы и за навесами.Больше 500 человек, «...на Каргиле... даже не знаю, каким приличным словом это назвать... опа уже не подходит . Каргила еще не видно, стоим напротив посадки, машин очеееень... » ;

. Каргила еще не видно, стоим напротив посадки, машин очеееень... ; Наталья: «Сегодня приехали в 11.00 были 200-е вместе с льготной очередью. К закрытию БП не проехали. Ночуем в числе 80-ти машин »;

Людмила: «ночуют 80 авто ».

По информации из Telegram: «На 19:30 ночующих на Каргиле осталось 90 машин».

Кроме того, в социальных сетях пишут, что на КПП «ДНР» Горловка (Майорск) была задержана группа лиц, занимающаяся продажей очередей.

Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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