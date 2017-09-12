Коммунальщики в Донецке работают ночью (Фото). Новости

Коммунальщики в неподконтрольном Донецке работают и ночью. Об этом жители Донецка пишут в соцсетях. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как коммунальная техника работает на ночных улицах города.

Фотографии вызвали широкое общественное обсуждение в соцсети. Многие говорят о том, что коммунальщики достойны уважения и должны получать хорошие зарплаты.

Вот что пишут пользователи:

Андрей: «Ночью работать удобнее, машин нет. А когда, если не ночью… Разве есть варианты?»;

Вероника: «Молодцы они»;

Фархад: «Ростов по сравнению с Донецком гадюшник, хотя там ЧМ-2018 собрались проводить»;

Владислав: «Одна из немногих структур, которыми я восхищаюсь в Донецке»;

Виктория: «Спасибо им огромное за это! Эти люди должны получать зарплату министров!».

Есть и те, кто недоволен таким положением вещей: