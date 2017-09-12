Коммунальщики в Донецке работают ночью (Фото). Новости

Коммунальщики в Донецке работают ночью (Фото)

12.09.17 12:27dnews.dn.uaНовости

Коммунальщики в неподконтрольном Донецке работают и ночью. Об этом жители Донецка пишут в соцсетях. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как коммунальная техника работает на ночных улицах города.

Фотографии вызвали широкое общественное обсуждение в соцсети. Многие говорят о том, что коммунальщики достойны уважения и должны получать хорошие зарплаты.

Вот что пишут пользователи:

  • Андрей: «Ночью работать удобнее, машин нет. А когда, если не ночью… Разве есть варианты?»;
  • Вероника: «Молодцы они»;
  • Фархад: «Ростов по сравнению с Донецком гадюшник, хотя там ЧМ-2018 собрались проводить»;
  • Владислав: «Одна из немногих структур, которыми я восхищаюсь в Донецке»;
  • Виктория: «Спасибо им огромное за это! Эти люди должны получать зарплату министров!».

Есть и те, кто недоволен таким положением вещей:

  • Андрей: «Шума от этих Камазов много ночью»;
  • Ваня: «Зачем вы только асфальт моете, я не понимаю. Лучше бы так дороги делали, а не латали их»;
  • Андрей: «В центре – да. А на окраине города? Траву вдоль дороги 1 раз за год покосили»;
  • Андерй: «Дороги классные, все чистенько, а все равно народ сваливает кто куда. Странно…».

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