Коммунальщики в Донецке работают ночью (Фото). Новости

Коммунальщики в неподконтрольном Донецке работают и ночью. Об этом жители Донецка пишут в соцсетях. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как коммунальная техника работает на ночных улицах города.
Фотографии вызвали широкое общественное обсуждение в соцсети. Многие говорят о том, что коммунальщики достойны уважения и должны получать хорошие зарплаты.
Вот что пишут пользователи:
- Андрей: «Ночью работать удобнее, машин нет. А когда, если не ночью… Разве есть варианты?»;
- Вероника: «Молодцы они»;
- Фархад: «Ростов по сравнению с Донецком гадюшник, хотя там ЧМ-2018 собрались проводить»;
- Владислав: «Одна из немногих структур, которыми я восхищаюсь в Донецке»;
- Виктория: «Спасибо им огромное за это! Эти люди должны получать зарплату министров!».
Есть и те, кто недоволен таким положением вещей:
- Андрей: «Шума от этих Камазов много ночью»;
- Ваня: «Зачем вы только асфальт моете, я не понимаю. Лучше бы так дороги делали, а не латали их»;
- Андрей: «В центре – да. А на окраине города? Траву вдоль дороги 1 раз за год покосили»;
- Андерй: «Дороги классные, все чистенько, а все равно народ сваливает кто куда. Странно…».
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