Через века: Письмо дончанам, которые покинули город в 1940 году (Фото). Новости

В соцсети появились фото открыток с изображением Донецка в 70-х годах прошлого века.

Так выглядел город в 1971 году. Человек, почерк которого на обороте открытки, отправляет набор открыток родственникам, которые покинули город в 1940 году.

Вот что написано на обороте:

«На обложке заснята площадь Северного автовокзала, она находится в поселке, который назывался «Ветка» – это в сторону железнодорожного вокзала от центра города. В центре площади стоит скульптура – Шахтер, славящий «солнечный камень», который он держит в руках. Пишу плохо, экспромтом. Пока все, целую всех! Работники, читающие переписку, должны простить мне это пространное описание каждого вида нашего города, так как наши родственники не были в нем более 33-х лет и не смогут представить себе, как выглядят его отдельные районы и где они, хотя бы приблизительно, находятся».

Стоит в конце текста и дата: 15.10.1973 года.