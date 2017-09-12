Захарченко уверяет, что «министра МВД ДНР» никто не задерживал. Новости

Информация об «аресте» «министра внутренних дел ДНР» Алексея Дикого – фейк. Об этом сообщил «советник главы ДНР» Александр Казаков в Facebook.

«На всякий случай поинтересовался у главы ДНР Александра Захарченко. Он ответил, что это бред. Товарищу Манекину я бы посоветовал наняться на работу. Либо в какие-нибудь спецслужбы ДНР, чтобы заняться распространением слухов, выгодных республике, либо уже в СБУ, чтобы распространять слухи против республики, выгодные Киеву», – написал Казаков.

Напомним, политолог, активно поддерживающий «ДНР», Александр Манекин сообщил, что в неподконтрольном Донецке «спецслужбами» арестован «министр МВД ДНР» Алексей Дикий и несколько человек из его «команды».

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