В «ЛНР» появится свой «МИД». «Главой» станет Дейнего. Новости

В «ЛНР» появится «министерство иностранных дел». «МИД» возглавит Владислав Дейнего. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Сообщается, что Дейнего не просто так сложил свои полномочия. В «ЛНР» не было «министерства иностранных дел», и оно появится в ближайшее время. На данный момент рассматривается вопрос о назначении на «должность главы МИД» Владислава Дейнего.

При этом сам Дейнего уточнил, что в связи с его вступлением в новую «должность» «глава Луганской народной республики» Игорь Плотницкий решит, будет ли он и в дальнейшем оставаться полпредом «ЛНР» на переговорах в Минске.

Напомним, «заместителя председателя парламента Луганской народной республики» Владислава Дейнего освободили от занимаемой «должности».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: