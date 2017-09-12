В «ДНР» показали, сколько зарабатывают в Донецке (Инфографика). Новости

В «ДНР» опубликовали данные «статистики» по заработной плате в Донецке. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
Доклад подготовлен «институтом экономических исследований».
Пользователи соцсетей в целом с недоверием отнеслись к представленным данным.
Вот что пишут пользователи:
- Юлия: «А почему в 2013 году зп указана в рублях? Я в гривнах больше зарабатывала, чем там указано... Какая-то неверная статистика за тот период»;
- Мефодий: «На кого рассчитано это вранье? Ведь все прекрасно знают, что было по-другому»;
- Алина: «У кого, интересно, такая зарплата? У медика ставка 3600 руб. Это типа у чиновника 25 тыс., у учителя 8 тыс., в среднем зарплата населения 15 т. Смешно».
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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