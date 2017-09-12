В «ДНР» показали новую спецодежду железнодорожников (Фото). Новости

Предприятие «Донецкая железная дорога», «зарегистрированное» в «ДНР», начало пошив спецодежды для своих работников собственными силами. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «министерство транспорта Донецкой народной республики».

Швейные цеха по производству рукавиц, сигнальных жилетов, хлопчатобумажных халатов и хлопчатобумажных костюмов организованы в вагонном депо пассажирских вагонов в Дебальцево и в специализированном монтажно-эксплуатационном управлении №7 в Иловайске. Как утверждают интернет-ресурсы НКТ, для организации пошива спецодежды для железнодорожников предприятие закупило качественную ткань и необходимую фурнитуру.

На сегодняшний день в швейном цехе Дебальцево уже изготовлено более 4 тыс. пар рукавиц комбинированных 2-го и 3-го размеров и порядка 200 пар рукавиц брезентовых стандартных. Все они уже распределены между службами пути, сигнализации и связи, СМГ, вагонного хозяйства и другими. Для путейцев, связистов и энергетиков в Дебальцево изготовлено 100 сигнальных жилетов. А в Иловайске пошито 84 хлопчатобумажных костюма в соответствии с заявленными размерами.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория