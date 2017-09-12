В «ЛНР» обещают снизить цену на сжиженный газ. На одной заправке. Новости

«Глава ЛНР» Игорь Плотницкий поручил снизить цену на сжиженный газ на одной из «государственных» АЗС в Луганске. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«В ходе аппаратного совещания глава ЛНР Игорь Плотницкий поручил и. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павлу Мальгину рассмотреть возможность снижения цены на газ метан на государственной автозаправочной станции», – говорится в сообщении.

«Установите на государственной заправке газ по 19 руб. для того, чтобы мы могли компенсировать перевозчикам затраты, связанные со студентами», – сказал Игорь Плотницкий.

«С учетом того, что с нового (учебного) года стоимость проезда для студентов не 8 руб., а 5, мы сейчас идем на определенные уступки», – добавил он.

Отметим, что с октября 2016 года цена на газ на «государственных АЗС республики» была зафиксирована на уровне 25 руб. за л.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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