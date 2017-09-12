В «ЛНР» задержан мужчина, призывавший к акции протеста в соцсетях. Новости

Сотрудники «министерства государственной безопасности Луганской народной республики» задержали мужчину, который, по данным «МГБ ЛНР», по заданию украинских властей собирался провести в Луганске массовую акцию протеста. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Министерством государственной безопасности задержан организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в республике», – говорится в сообщении.

Задержанный Станислав Дусяк якобы призывал к проведению в Луганске митинга в соцсетях.

«В своих показаниях задержанный признал, что к действиям его подтолкнули настойчивые рекомендации "старого друга"», – сообщили в «МГБ».

Старый друг, по данным «ЛНР» – помощник прокурора на подконтрольной украинским властям территории Луганщины Дмитрий Морозов.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория