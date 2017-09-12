В «ЛНР» из 3-метровой ямы вытащили козу. Новости

В Ровеньках «спасатели МЧС ЛНР» помогли козе выбраться из 3-метровой бетонной ямы, в которую она угодила, убегая от собаки. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «МЧС ЛНР».
К «спасателям МЧС» обратился местный житель города Ровеньки с просьбой вытащить из ямы его козу. Прибывшие к месту происшествия, в район лесного массива балки «Валентиновская», «спасатели» обнаружили, что животное упало в бетонную яму глубиной 3 метра. С помощью веревки козу подняли на поверхность, при падении она не пострадала. По словам хозяина животного, коза испугалась собаки, которую выгуливали рядом, побежала в сторону и провалилась под землю.
В «МЧС» пояснили, что ранее на месте происшествия находилось здание водокачки. «Сейчас осталась только яма-накопитель воды, прикрытая бревенчатым настилом, который от времени обветшал, что и привело к падению животного», – разъяснили «спасатели».
Ранее «спасатели МЧС ЛНР» извлекли из 10-метрового колодца в поселке Елино провалившуюся туда стельную корову. Операция заняла 9 часов.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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