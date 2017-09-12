Российский политолог назвал условие возвращения Донбасса и Крыма под контроль Украины. Главная

Вопрос возвращения неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и Крыма зависит от того, признает ли руководство РФ Украину, как независимое государство. Так считает российский политолог, историк, советник экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева Виктор Мироненко, передает «Обозреватель».

Мироненко уверен, что необходимо найти ответ на один самый главный вопрос. «Чтобы был урегулирован вопрос Донбасса и даже вопрос Крыма и все остальные вопросы, нужно ответить на один самый главный вопрос: признает ли Российская Федерация, администрация РФ право Украины на существование», – убежден политолог.

По его мнению, возвращение неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма Украине возможно только в случае, если РФ признает Украину, как независимое государство.

«Если она это признает, что, в общем-то, неоднократно отвергалось в высказываниях на самом высоком уровне, то это одна ситуация. Если не признает, если Москва считает Украину частью России, отделившуюся когда-то от этого государства в силу обстоятельств, то это ситуация другая. При первой ситуации действительно могут происходить какие-то события, которые могут вести к урегулированию ситуации на Донбассе, а при второй, я думаю, ни о каком урегулировании не может быть речи – будут множиться конфликты просто в силу принципиального непринятия государственности Украины», – пояснил Виктор Мироненко.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак заявил, что закон о реинтеграции Донбасс поможет расставить все по своим местам. Он отметил, что законопроект будет предусматривать план мероприятий по возврату неподконтрольных территорий в правовое поле Украины.

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