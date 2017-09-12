В «ДНР» наблюдателям ОБСЕ не разрешили пообщаться с медиками. Новости

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не разрешили встретиться с медицинскими работниками для того, чтобы уточнить информацию о состоянии раненого мирного жителя. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 сентября.

«СММ уточняла сообщение о жертве, полученное от офицера Вооруженных сил Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК). 9 сентября медперсонал больницы в Ясиноватой сообщил членам патруля Миссии, что 8 сентября, вскоре после 19:00, к ним с огнестрельным ранением в области брюшной полости поступил мужчина (в возрасте около 45 лет). При этом они добавили, что после операции его состояние оставалось тяжелым, но стабильным. Когда наблюдатели приехали в больницу во второй раз, двое мужчин в гражданской одежде, назвавшиеся "сотрудниками полиции", не позволили наблюдателям встретиться с медперсоналом, заявив, что пациент находиться в тяжелом состоянии», – сказано в отчете.