Наблюдателей ОБСЕ не пропускали в неподконтрольном Мичурино – отчет. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» не пропустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в восточную часть неподконтрольного украинским властям с. Мичурино (Тельмановский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 сентября.

«10 сентября вооруженные лица в подконтрольном "ДНР" с. Мичурино (61 км к югу от Донецка) остановили патруль СММ и не разрешили наблюдателям проследовать в восточную часть села», – сказано в отчете.

Также сообщается, что Миссия проинформировала об этом Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).