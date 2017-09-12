Кремль не намерен «сворачивать гибридную войну против Украины», – эксперт. Главная

На сегодняшний день Кремль не выказывает ни малейших признаков того, что он намерен «сворачивать гибридную войну против Украины». Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко, передает «Обозреватель».

«Я не располагаю данными о выводе войск, я не располагаю данными о замысле Кремля, и все, что я могу сказать, вытекает из сегодняшнего состояния российских СМИ и высказываний глав российского государства. Здесь нет ни малейших признаков того, что проект этой агрессивной гибридной войны с Украиной будет сворачиваться. Ни малейших признаков», – отметил журналист, комментируя слова замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака о возвращении контроля над неподконтрольными территориями востока Украины уже в 2018 году.

Накануне президентских выборов в России, он не представляет себе, как это будет обыграно во внутренней политике.

«Трудно представить, как это будет совмещено с таким очевидным признанием своего поражения, как уход из Донбасса», – считает эксперт.

«Я хотел бы ошибаться, но пока все, что происходит, демонстрирует полную решимость оставаться. Понятно, что на Киев никто не пойдет, понятно, что расширения захваченной территории, скорее всего, тоже не произойдет – это никому не нужно. Но отдавать захваченную территорию Путин, с моей точки зрения, не станет. По огромному количеству причин», – убежден Яковенко.

«Вопрос ухода путинских войск с территории Украины – это вопрос победы украинской армии, и ничего другого. Украинская армия должна стать настолько сильной, а Россия должна стать настолько слабой, настолько погруженной в свои внутренние проблемы, чтобы стала реальной очевидная победа либо фактическая победа украинской армии. Иного варианта я пока не вижу», – заключил он.